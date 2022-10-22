شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز غداً والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.
الأحد 23 أكتوبر2022
3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي
5:00 سيراميكا كليوباترا - الزمالك
7:00 الأهلي - أسوان
الاثنين 24 أكتوبر 2022
3:00 غزل المحلة - الإسماعيلي
5:00 الاتحاد السكندري - الداخلية
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
5:00 سموحة - البنك الأهلي
7:00 طلائع الجيش - إنبي
الأربعاء 26 أكتوبر 2022
5:00 فاركو - حرس الحدود
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية