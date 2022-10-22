شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز

الأحد 23 أكتوبر2022 3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي

5:00 سيراميكا كليوباترا - الزمالك

7:00 الأهلي - أسوان 3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي5:00 سيراميكا كليوباترا - الزمالك7:00 الأهلي - أسوان الاثنين 24 أكتوبر 2022

3:00 غزل المحلة - الإسماعيلي

5:00 الاتحاد السكندري - الداخلية 7:00 فيوتشر - المقاولون العرب 7:00 فيوتشر - المقاولون العرب الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

5:00 سموحة - البنك الأهلي

7:00 طلائع الجيش - إنبي الأربعاء 26 أكتوبر 2022

5:00 فاركو - حرس الحدود

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية