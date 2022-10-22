شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تترقب المستبعدين من القائمة الدولية بعد "فرمان" فيفا بعودة عاشور وسامى وحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة رد الفيفا بشان الأسماء التى تم استبعادها من القائمة الدولية للحكام لعام 2023 بعد القرار الأخير بضم الثلاثى محمود عاشور وطارق سامى ومحمد حسن للقائمة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد أعلنت القائمة الدولية للعام المقبل بدون الثلاثى عاشور وسامى وحسن بداعى لبلوغهم لسن الـ 45 عاما للتقاعد، لكن الثلاثى اتجه لمسئولى التحكيم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وقدموا مذكرات بموقفهم وبالفعل وافق فيفا على استمرارهم لموسم آخر نظرا لتميزهم.

ووفقا لقرار فيفا بانضمام الثلاثى عاشور وسامى وحسن للقائمة الدولية، هناك تأكيدات باستبعاد ثلاثة حكام من الأسماء التى تم إعلانها فى القائمة الدولية وارسلت من قبل الاتحاد المصرى سواء فى حكام الفار او الصالات.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف قد اعلنت قائمة الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 بالجزائر، وضمت ٤ مصريين هم الحكم الدولى محمد عادل حكما للساحة، وسمير جمال حكما مساعدا وحكام الـVAR محمود عاشور وأحمد الغندور حكام لتقنية الفيديو.

كما اختار الكاف المحاضر الدولى السيد مراد محاضرا لحكام البطولة، ومحمد أبو خاطر معدا بدنيا لحكام البطولة.

وكان الفيفا قد أرسل خطابا يؤكد فيه اعتماد الثلاثى محمود عاشور ومحمد حسن وطارق سامى ضمن القائمة الدولية الجديدة لعام 2023.