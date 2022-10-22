شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد السكندرى قادر على التواجد وسط الكبار فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر المدير الرياضى للاتحاد السكندرى إن سيد البلد قادر على التواجد وسط الكبار بالدورى الممتاز في الموسم الحالي، مؤكداً أن زعيم الثغر دعم صفوفه بصفقات قوية قادرة على العبور بسفينة الفريق إلى أبعد نقطة فضلاً عن الدعم المادى والمعنوى من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.

كشف المدير الرياضى لـ "الاتحاد السكندرى" خلال تصريحات خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش قادر على تغيير طريقة اللعب حسب حالة المنافسين، لافتاً إلى أنه يتمنى فوز سيد البلد على الداخلية في المباراة القادمة بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وناشد عمر جماهير الاتحاد السكندرى بالتواجد في الاستاد الذى يحتضن مباراة زعيم الثغر والداخلية لمؤازرة ومساندة فريقهم مؤكداً أنهم سيكونوا كلمة السر في تحقيق سيد البلد الانتصار الثانى على التوالي في الدورى العام.

من ناحية أخرى استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الجمعة بعد 48 ساعة راحة حصل عليها الفريق بعد موقعة أسوان الماضية في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد.

وحذر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لاعبيه من التهاون أمام الداخلية من أجل مواصلة الصحوة وحصد الثلاث نقاط لاستمرار الانتصارات التي بدأها سيد البلد بمباراة أسوان.

ومن المتوقع أن يخوض الصربي زوران مباراة الداخلية بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود علاء ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، أحمد عادل ميسي ، أوستن أموتو ، مورو ساليفو ، مروان عطية ، خالد صبحي وسعيد سنبوري.