شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة فى الاسبوع الثانى للدورى.

واجتمع محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة بالجهاز الفني واللاعبين وطالبهم بضرورة الفوز في المواجهات المقبلة وبذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل التواجد ضمن فرق المقدمة.

وأكد عبد المنعم علي صعوبة جميع المباريات نظراً لقوة الفرق المشاركة والتي استعدت بشكل متميز من أجل تحقيق أهدافها هذا الموسم.

وشهد المران اليوم خوض لاعبي الفريق فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الحمل البدني وفقرة تكتيكية خططية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني وكان الهدف منها معالجة الأخطاء التي وقع فيها بعض لاعبي الفريق في مباراة فاركو الماضية

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها ستاد الاسكندري.