هل يرحل جاريدو إذا خسر في عدد من المباريات؟ رئيس الإسماعيلي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أنه لا يوجد بند في عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق ينص على رحيله إذا خسر عدد معين من المباريات.

وخسر الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في أولى مباريات جاريدو مع الدراويش.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لست راضيا عن نتيجة مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي ولكن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا ونال استحسان الجميع".

وأضاف: "لا أرى هناك مشكلة فيما يخص حسني عبدربه والذي نقدره ونحترمه والبعض يحاول إثارة المشاكل والموضوع بسيط ولا يستحق هذه الضجة".

وأكمل: "جاريدو لا يريد مدير كرة في الفريق بعد رحيل حسني عبدربه".

وتابع: "لا يوجد بند في عقد جاريدو ينص على رحيله إذا خسر عدد معين من المباريات وتم إلغاء هذا الأمر".