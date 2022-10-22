خاص لمصراوي.. "شعار نادي القرن أحدها".. مهام بعثة الأهلي للاجتماع بشركة الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - يغادر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق إلى دبي خلال الأيام القادمة بهدف عقد عدة جلسات مع الشركة المنفذة لملابس الفريق، من أجل الترتيب للموسم الجديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوفد الأهلاوي سيكون لديه ٥ مهام يسعى لحسمها مع الشركة المنفذه لملابس الفريق الأول.

وأضاف أن المهمة الأولى هي علاج الأخطاء التي حدثت في للقميص الحالي والمهمة الثانيه هي عودة شعار نادي القرن الافريقي على زي الموسم المقبل.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أن المهمة الثالثه هي علاج أطقم المعسكرات بالنسبة للفريق الأول.

واستكمل، المهمه الرابعة هي بدء إجراءات الإعداد لتصميمات زي الفريق الخاص بموسم 2023-2024.

وختم أن مرتجي وأمير توفيق لديهم مهمة خامسة أيضًا، وهي توفير أطقم وزي لقطاعات الناشئين للموسم الجديد، مضيفًا آن الثنائي مرتجي وأمير على تواصل دائم مع الشركة ومسئوليها بدبي.