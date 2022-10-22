اكتساح بنزيما وصفر رونالدو.. كم عدد نقاط محمد صلاح في الكرة الذهبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن عدد نقاط اللاعبين الذين حصلوا عليها في الكرة الذهبية لعام 2022 والتي توج بها كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

وحصد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية بعدما قدم أداءً خياليًا رفقة ريال مدريد، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واكتسح بنزيما جميع اللاعبين بحصوله على 549 نقطة، بينما حصد النجم المصري محمد صلاح على 116 نقطة، في حين كانت المفاجأة بحصول كريستيانو رونالدو وهاري كين على (صفر أصوات).

وجاء ترتيب اللاعبين في الكرة الذهبية حسب النقاط كالتالي:

- كريم بنزيما: 549 نقطة

- ساديو ماني: 193 نقطة

- كيفن دي بروين: 175 نقطة

- روبرت ليفاندوفسكي: 170 نقطة

- محمد صلاح: 116 نقطة

- كيليان مبابي: 85 نقطة

- تيبو كورتوا: 82 نقطة

- فينيسيوس جونيور: 61 نقطة

- لوكا مودريتش: 20 نقطة

- إرلينج هالاند: 18 نقطة

- هيونج مين سون: 5 نقاط

- رياض محرز: 4 نقاط

- سيباستيان هالر، رافاييل لياو، وفابينيو: نقطتين

- فيرجيل فان دايك، كاسيميرو، لويس دياز، وفلاهوفيتش: نقطة

- كريستيانو رونالدو، هاري كين، برناردو سيلفا، ترينت ألكساندر أرنولد، فيل فودين وداروين نونيز: صفر