ماينز يخطف المركز الثالث بالدوري الألماني بخماسية في كولون

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح ماينز ضيفه كولون بخماسية نظيفة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ورفع ماينز رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط خلف المتصدر يونيون برلين، في انتظار باقي نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد كولون عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم ماينز في الدقيقة 11 عن طريق ماركوس إنفرجتسين من ضربة جزاء، قبل أن يضيف دومينيك كوهر الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 40 سجل أنتوني ستاخ الهدف الثالث لماينز، قبل أن يضيف آرون مارتين وكريم أونيسيو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 73 و83.