رسميًا.. آرسنال يجدد لجابرييل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه البرازيلي جابرييل مجاليس، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن جابرييل وقع على عقد طويل الأجل.

وأضاف أرسنال: "منذ انضمامه إلينا من ليل الفرنسي في سبتمبر عام 2020أصبح جابرييل جزءا من الفريق الأول وشارك في 81 مباراة في كل البطولات".

وتابع أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما واصل التطور مع الفريق وقدم مباريات جيدة، وأصبح خطرا تهديفيا كبيرا للفريق، حيث سجل في المباراة الأولى له مع الفريق في سبتمبر عام 2020، وسجل خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

من جانبه قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "أظهر جابرييل إمكانيات كبيرة منذ انضمامه للفريق، إنه لاعب شاب يقوم بعمل كبير ولديه مشاركات قوية معنا وهو مهم بالنسبة لنا في آخر موسمين".

وأضاف: "العمل مع جابرييل يوميا أمر رائع، لديه علاقة قوية مع الجميع في النادي ونحن سعداء بتجديد التزامه معنا في عقد طويل الأجل".

يذكر أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.