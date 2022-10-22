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الامارات | «فيتبيت» تدعم «تحدي دبي للياقة» بنشاطات وتحديات رياضية جديدة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فيتبيت»، إحدى شركات «غوغل»، عن تجديد تعاونها مع «تحدي دبي للياقة» 2022 بنسخته السادسة بصفة الشريك الرسمي للصحة والعافية، والذي يهدف إلى تحفيز المشاركين على مدار شهر كامل على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً. وأكدت الشركة في بيان صحافي إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة من 29 الجاري إلى 27 نوفمبر. وستقدم «فيتبيت» مجموعة من صفوف اللياقة البدنية الجماعية والفردية لمدة شهر في منطقة «فيتبيت» الجديدة لأنشطة اللياقة البدنية في قرية كايت بيتش للياقة، وستعيد أيضاً إطلاق تحدي «فلنتسلق معاً». وقد تم إعداد أنشطة وتحديات «فيتبيت» المميزة لتقديم طرق مرحة وجذابة لسكان دبي بهدف ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة على مدار شهر كامل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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