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الامارات | فرحة أغلى لقب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أغلى لقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل فريق الشارقة لكرة القدم أمس، بفرحة إحراز لقب أغلى البطولات، كأس رئيس الدولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على الوحدة 1-0. وجاءت فرحة الشارقة كبيرة، كونه اللقب التاسع في تاريخه ببطولة الكأس، بجانب أنه جاء بعد انتظار دام لسنوات طويلة، منذ آخر لقب أحرزه بالمسابقة في موسم 2003. ويُشكل هذا التتويج دفعة معنوية كبيرة للشارقة في موسم يسعى لأن يكون استثنائياً، بعد التعاقد مع نجوم أجانب مميزين، خصوصاً أن هدف الفوز بالكأس جاء بتوقيع الإسباني باكو ألكاسير. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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