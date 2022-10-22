الامارات | الأرميني مارتون يحرز لقب النزال الرئيس في «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معاذ كمبال - أبوظبي

فاز الأرميني مارتون مزولميان بالنزال الرئيس للنسخة الدولية الـ34 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة نادي الجزيرة مساء أول من أمس، وذلك على حساب الإسباني أوديان دوكيه في الوزن الحر بقرار الحكام، ليحدد موعداً مع البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف الحالي على اللقب في النسخة المقبلة.

وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، والكويتي فهد الشليمي المحلل السياسي والإعلامي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. كما حضر البطولة المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات «يو أف سي»، والمدرب الحالي هينزو جرايسي، أسطورة الجوجيتسو العالمي، وعدد من المقاتلين المشاركين في بطولة «يو أف سي 280»، يتقدمهم بلال محمد.

وفي بقية النزالات، حقق الثنائي العربي، الأردني جلال الدين الدعجة والعراقي حسين سالم، الفوز بتفوق الأول على الفلبيني ماركو الكوبا بالضربة القاضية، والثاني على الفلبيني أرلان فوريلو بالضربة القاضية الفنية أيضاً، وفازت السويدية إلين أوبرغ على البرازيلية لارسيا كارفالهو بإجماع الحكام، كما فاز الفرنسي ديلان سلفادور على الأوزبكستاني جاخونجير جوماييف، والياباني هيكارو يوشينو على التركي جمال روستين بقرار الحكام بالإجماع.

وقال محمد بن دلموج الظاهري في تصريح صحافي، إن «ألعاب الفنون القتالية المختلطة بدأت تنتشر وبشكل لافت، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الألعاب خصوصاً مع زيادة الإقبال الجماهيري عليها من مختلف الفئات». وأوضح أن رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو تتمثل في زيادة هذه النوعية من الأنشطة، خصوصاً في العاصمة أبوظبي التي أصبحت مركزاً مهماً لألعاب الفنون القتالية، حيث تستقطب نخبة نجوم العالم.