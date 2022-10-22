الامارات | النصر والعين.. قمة النهوض من النتائج السلبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق النصر نظيره العين (حامل اللقب) عند الساعة 20:00 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتعتبر المباراة بمثابة قمة استعادة الروح هذا الموسم، بعد سلسلة النتائج السلبية، خصوصاً لصاحب الأرض «العميد»، الذي يحتل المركز العاشر قبل انطلاق الجولة، بينما يبحث العين عن العودة للمنافسة على اللقب بعد بداية غير جيدة أيضاً، فقد خلالها ثماني نقاط في ست مباريات، ولكنه لايزال قريباً من المتصدر بفارق أربع نقاط.

وكان النصر قد تعادل خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام بني ياس، وقبلها كان تعرض إلى خسارتين متتاليتين أمام الوصل والوحدة، ليقف رصيده عند ست نقاط جمعها من فوز وحيد على عجمان في الجولة الثانية، والتعادل في 3 لقاءات، وهو ما زاد من وضع الفريق سوءاً، إذ يبتعد عن مراكز الهبوط بنقطتين فقط.

أما العين فقادم من خسارة أمام الوحدة في استاد هزاع بن زايد، ووسط جمهوره، وهي الخسارة الثانية له هذا الموسم، وجمع 10 نقاط ليحتل المركز الرابع، ويبتعد بأربع نقاط عن الشارقة (المتصدر)، ويبحث اليوم عن استغلال حالة النصر السيئة من أجل حصد ثلاث نقاط تعود بالفريق للمنافسة من جديد.

ويبحث النصر عن الثأر من فريق العين الذي نجح في تحقيق الفوز على «العميد» الموسم الماضي ذهاباً وإياباً، ما يجعل مباراة اليوم مهمة للفريقين لحصد النقاط الثلاث، إذ يعتبر التعادل غير مرضٍ بالتأكيد لهما، نظراً لوضع الفريقين.