الامارات | خورفكان يبحث عن أول فوز على شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريقا خورفكان وشباب الأهلي إلى مواصلة نتائجهما الإيجابية في الجولات الأخيرة الماضية، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين في استاد صقر بن محمد القاسمي.

ويمتلك خورفكان خمس نقاط في المركز الـ12، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي في المركز السادس.

ويبحث «النسور» بقيادة مدربه المواطن عبدالعزيز العنبري، عن الفوز الذي سيسهم في نقله إلى أفضل مركز في الموسم الحالي بعد بداية متواضعة، تعرض لها الفريق، خصوصاً بعد تعاقده مع لاعبين ناشطين في خطي الوسط والهجوم، هما البرازيلي رامون لوبيز، واليوناني باناجويوتيس، فضلاً عن أن خورفكان لم يسبق له تحقيق الفوز على شباب الأهلي في المواجهات المباشرة السابقة، حيث فاز شباب الأهلي في خمس مواجهات، وتعادل في واحدة.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى تحقيق فوز جديد، واستثمار الأداء الفني الجماعي الذي يميزه للعودة بثلاث نقاط ثمينة ستبقيه بالقرب من أعلى الترتيب، وستقود الفريق إلى مرتبة أفضل، خصوصاً أن فريق «الفرسان» نجح في تقديم مباريات مميزة في الجولات الماضية، مستأنساً بالجهود التي يبذلها السوري عمر خريبين، والأرجنتيني كارتابيا، ومن خلفهما الوافد الجديد البلجيكي جاسون دينايير.

يذكر أن خورفكان تعادل في آخر مبارياته مع عجمان من دون أهداف، بينما فاز شباب الأهلي على الجزيرة 2-1.