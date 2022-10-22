الامارات | الطريق إلى «مستر أولمبيا» يبدأ اليوم في «دبي برو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين العالمية. وتقام منافسات «دبي برو» برعاية نادي أكسجين، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى يوم غد، حيث تقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره أمين عام المجلس، سعيد حارب، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق، وتحدث خلاله عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبوب تشيك مقدم البطولة، وتايلور مينيان نائب رئيس اتحاد المحترفين (آي إف بي بي برو) عضو لجنة التحكيم. وحضر البطل أحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا للمحترفين) لعامَي 2016 و2017، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو. كما حضر أكثر من 100 متنافس من المشاركين في البطولة، حيث تم تقديم أبرز المشاركين من الأبطال، كما تم إجراء عملية التسجيل والأوزان للمنافسين.