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الامارات | أبوظبي تستضيف المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي 2022 من 22 إلى 29 الجاري، في مركز ياس للمؤتمرات، التي تبحث وتراجع وتناقش استراتيجيات الإبحار العالمي واتخاذ القرارات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل وتؤثر على البحارة المحترفين والهواة على حد سواء.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن البحارة ومنظمي الأحداث والهيئات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي والجمعيات ومصنعي القوارب، والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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