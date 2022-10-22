شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يتعرض لأزمة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق لأزمة صحية مساء اليوم نقل على إثرها للمستشفى وخضع لفحوصات طبية.

وغادر الإعلامى أحمد شوبير منذ قليل المستشفى والحصول على راحة فى منزله بتعليمات الأطباء.

فى سياق مغاير، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى أخطر الثنائى زياد طارق ومحمد محمود لاعبي الفريق بالتدريب فى الجيم بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كولر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: الأهلى طلب من زياد طارق ومحمد محمود التدريب فى الجيم، الثنائى خارج حسابات كولر الذى طلب عدم تواجدهما مع الفريق.

ويضيف شوبير:" بنسبة 90 % سيرحل زياد طارق ومحمد محمود عن الأهلى فى يناير إلا إذا حدثت معجزة، كولر له كل الحرية فى قراراته الفنية".

وتابع شوبير:" كولر معجب جدا ببيرسى تاو وبيحاول يجهزه لمباراة الزمالك فى السوبر، هو مقتنع باللاعب وطلب التهمل فى عودته للملاعب للتخلص من الإصابة بشكل كامل، وهيحاول تجهيز اللاعب فى مباريات الدورى للاستفادة من قدراته الفنية والبدنية".