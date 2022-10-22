شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم أول مران له فى إسواتيني منذ قليل، وسط جدية وإصرار ورغبة كبيرة من لاعبيه قبل المباراة المقرر لها بعد غد الأحد أمام إسواتينى.

6 مصريين يتأهلون لنصف نهائي كأس جراسهوبر للإسكواش

حجز 6 لاعبين مصريين مقاعدهم في الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يطمئن على الونش أجرى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى فيتوريا ، اتصالات بمحمود الونش لاعب الزمالك والفريق الوطنى للاطمئنان على الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى للدورى والتي خرج منها الونش للإصابة مروان القماش يحتل المركز الرابع بكأس العالم للسباحة بألمانيا حقق مروان القماش لاعب منتخب السباحة المركز الرابع فى منافسات بطولة كأس العالم إلى تقام فى برلين. طبيب يد الأهلى يكشف تفاصيل إصابة سيف هانى «فوكس» كشف الدكتور محمد إبراهيم الغزلاوي رئيس الجهاز الطبي لكرة اليد بالنادي الأهلي «رجال»، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها سيف هاني «فوكس» خلال مباراة أمس أمام بنفيكا البرتغالي في كأس العالم للأندية المقامة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 17-23 أكتوبر الجاري. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الجمعة بعد 48 ساعة راحة حصل عليها الفريق بعد موقعة أسوان الماضية في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد. أدي المنتخب الأولمبي لكرة القدم أول مران له فى إسواتيني منذ قليل، وسط جدية وإصرار ورغبة كبيرة من لاعبيه قبل المباراة المقرر لها بعد غد الأحد أمام إسواتينى فى الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تلقى دفاع الأهلي الذي شارك في مباريات الفريق الثلاثة التي خاضها المارد الأحمر في الموسم الجديد رسمياً إشادة ودعم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وصل الإسبانى ديفيد ديفيز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى القاهرة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

توج البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى غد السبت.

كشف مصدر مقرب من الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، كواليس رحيل حسنى عبد ربه مدير الكرة بالدراويش من منصبه، وذلك خلال اجتماع المدير الفنى مع مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة يحيى الكومى.

أعلن اتحاد الكاراتيه ترتيب دورى الدرجة الأولى كاتا شباب وشابات، والتى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، وتصدر الزمالك المركز الأول على مستوى الجيزة شباب والبنك الأهلى على مستوى الجيزة شابات.