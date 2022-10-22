شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على السفر للإمارات الثلاثاء لخوض مبارة السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان بعد غد ،الأحد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري التي استهلها مساء الأربعاء بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في برج العرب.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي ملف صفحة الزمالك عقب الانتهاء من مباراة أسوان في الدوري .

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة فى الجيم، فى مران الفريق الذى أُقيم صباح اليوم، الجمعة، باستاد مختار التتش قبل استكمال باقى فقرات المران فى الملعب وفقا للبرنامج الذى وضعه أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فى الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام ‏فريق الشباب بالنادي، في إطار حرص الجهاز الفني علي تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.‏

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية.