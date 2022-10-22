شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-10-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها كشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية عقب بعد الفحوصات التي خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة .

تلقى دفاع الأهلي الذي شارك في مباريات الفريق الثلاثة التي خاضها المارد الأحمر في الموسم الجديد رسمياً إشادة ودعم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وصل الإسبانى ديفيد ديفيز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى القاهرة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

توج البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى غد السبت.

كشف مصدر مقرب من الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، كواليس رحيل حسنى عبد ربه مدير الكرة بالدراويش من منصبه، وذلك خلال اجتماع المدير الفنى مع مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة يحيى الكومى.

أعلن اتحاد الكاراتيه ترتيب دورى الدرجة الأولى كاتا شباب وشابات، والتى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، وتصدر الزمالك المركز الأول على مستوى الجيزة شباب والبنك الأهلى على مستوى الجيزة شابات.