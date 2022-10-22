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الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يطمئن على الونش

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى فيتوريا ، اتصالات بمحمود الونش لاعب الزمالك والفريق الوطنى للاطمئنان على الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال  مباراة سموحة في الجولة الأولى للدورى والتي خرج منها الونش للإصابة

 وكشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية عقب بعد الفحوصات التي خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة.

وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز وتم استبداله على إثرها، ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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