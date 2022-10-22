منتخب الشاطئية يختتم تدريباته قبل مواجهة مدغشقر في أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، تدريباته استعدادا لخوض مباراة الغد أمام مدغشقر فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى موزمبيق.

وعقد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، جلسة مع لاعبى المنتخب قبل افتتاح مشوار الفريق فى البطولة غدا أمام منتخب مدغشقر،ونقل لهم اهتمام ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام.

وأكد أبو الوفا على ثقته الكاملة فى اللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى قوى خلال مباريات البطولة،خاصة بعد المستويات الطيبة التى ظهروا عليها فى المباريات التى خاضوها قبل انطلاق البطولة.

ومن جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية أن لاعبيه جاهزون لمواجهة منتخب مدغشقر فى افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن هناك رغبة قوية فى تحقيق اللقب الإفريقى والصعود إلى بطولة كأس العالم القادمة.

وأضاف أن الجهاز الفنى درس كافة المنتخبات المشاركة فى البطولة للتعرف على نقاط القوة والضعف،وشرح للاعبين كافة الطرق والخطط الفنية التى سينفذها خلال المباريات القادمة.

ويعقد الجهاز الفنى محاضرة فنية أخيرة بالفيديو لشرح خطة اللعب والجمل التكتيكية التى سيعتمد عليها أمام منتخب مدغشقر.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلا من، مصطفى لطفى المدير الفنى وأحمد أبو سريع مدربا عاما ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى وهاجد هانى طبيب المنتخب وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.