"الخليج 365" يكشف بالأرقام.. عوائد الأهلي من حقوق الرعاية والبث الفضائي في 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

سادت حالة من الارتياح الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بعد النجاح المبهر في الحصول على أكبر عقد رعاية وبث فضائي في تاريخ الأندية المصرية والعربية والأفريقية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن توصله لإتفاق مع شركة إتصالات مصر لتكون الراعي الرئيسي واليوم أعلن عن توقيع عقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر لمدة أربع سنوات قادمة ليكون «الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي».

وعلم مراسل "الخليج 365" بكافة الخطوات التي أتبعها مجلس إدارة الأهلي للوصول لعقد رعاية تاريخي ربما لم يحدث في التاريخ.

وكانت البداية من خلال اتصالات قادها محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه بجانب نائبه العامري فاروق وخالد مرتجي أمين الصندوق ومنح الشركة المتحدة للتسويق الرياضي لتكون المسوق الحصري للقلعة الحمراء.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن الخطيب والعامري ومرتجي بذلوا جهودًا كبيرة في التفاوض حتى ضمن الأهلي الحصول علي 1.9 مليار جنيه قابلة للزيادة من حقوق الرعاية والبث الفضائي لمباريات فريق الكرة سيكون من بينها نسبة الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والتي تقدر بـ20%.

وأضاف: "شركة إتصالات مصر سوف تدفع ما يقارب من 625 مليون جنيه نظير أن تكون الراعي الرئيسي للنادي لمدة أربع سنوات، هناك بعض البنود التحفيزية في العقد بين الأهلي وإتصالات مصر حال الفوز ببطولات بعينها قد تصل بالتعاقد إلى 700 مليون جنيه في أربع سنوات".

وأوضح المصدر: "تعاقد الأهلي مع بنك أبوظبي قيمته حوالي 220 مليون جنيه قابلة للزيادة لتصل إلى 250 مليون جنيه لإرتباطها ببعض البنود التحفيزية المرتبطة بالفوز بالبطولات".

وتابع: "الأهلي لديه 4 بنود آخرى على تيشيرت فريق الكرة يجري التفاوض حول تسويقها حالياً ويستهدف منها ما يوازي 250-300 مليون جنيه ".

وقال المصدر إن هناك أماكن آخرى متاحة للإعلان على ظهر قميص الفريق والذراعين، بالإضافة إلى الإعلان الذي سيتم وضعه على شورت الفريق.

وأشار: "هناك شركة دهانات شهيرة تم التوصل لإتفاق معها سيتم الإعلان عنها خلال ساعات وهناك إحدى شركات الشيبسي وشركات آخرى يجري التفاوض معها".

وأتم أن الأهلي قد توصل لبيع حقوق البث الفضائي لمباريات الفريق الأول للكرة والملاعب مقابل 660 مليون جنيه في أربع مواسم.