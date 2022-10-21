مران الزمالك.. جلسة خاصة لشيكا مع فيريرا.. وانتظام عواد في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى فريق الزمالك مرانه الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري.

وكان الزمالك قد بدأ حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا، في انجاز لم يحدث في تاريخه، بالفوز على فريق سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وخلال المران، قام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بعقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، وقام بتوجيه الإشادة له على أدائه خلال مباراة سموحة الماضية.

وطالب فيريرا من شيكا الاستمرار على نفس الأداء وتقديم صورة جيدة عندما يشارك في أي وقت، ومنحه بعض التعليمات الفنية في المران.

فيما وجه البرتغالي رسالة قوية للاعبي الأبيض خلال المران، وأكد المدير الفني للاعبين على ضرورة الاستعداد بقوة للمباريات المقبلة في ظل أهميتها، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وأوضح فيريرا في حديثه مع اللاعبين أن الزمالك يمتلك المجموعة الأفضل من اللاعبين و ليس عليهم التأثر بأي غيابات في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت المجموعة الأولى تدريبات فنية خفيفة بلعب الكرة من لمسة واحدة، في حين أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكيه تحت قيادة روي أجواش المدرب المساعد.

وخاض اللاعبون بعدها فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والكرات والرأسية، وفضل الجهاز الفني عدم إجراء تقسيمة مطولة في نهاية المران لتفادي حالة الإجهاد لدى بعض اللاعبين.

فيما انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق، في المران بشكل طبيعي، بعدما أدى تدريبات تأهيلية في مران الأمس.

وكان عواد خاض مران تأهيلي أمس في صالة الجيمانيزيوم بجانب تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بسبب الإجهاد.