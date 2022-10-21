شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر لمهاجمى الأهلي قبل مباراة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع مهاجمي الفريق على هامش المران الذى عُقد صباح اليوم، الجمعة، من أجل تحفيزهم ودعمهم قبل الارتباطات المهمة خلال الفترة المقبلة.

ووجه المدرب السويسري عدة نصائح لخط هجوم الفريق (محمد شريف، حسام حسن، شادي حسين)، أبرزها التركيز أمام مرمى المنافس واستغلال الفرص التى تُتاح لهم من أجل التسجيل والفوز، كما نصحهم بالتعلّم من أخطائهم.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة فى الجيم، فى مران الفريق الذى أُقيم صباح اليوم، الجمعة، باستاد مختار التتش قبل استكمال باقى فقرات المران فى الملعب وفقا للبرنامج الذى وضعه أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام أسوان، بعد تحقيق الفريق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادى حسين فى المباراة ‏التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة فى الملعب لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام ‏فريق الشباب بالنادي، في إطار حرص الجهاز الفني علي تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.‏

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في ودية أمس أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته، والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية.