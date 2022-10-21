شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فريق سيدات بيراميدز مع شريف إكرامى وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر فريق كرة القدم للسيدات بنادى بيراميدز، بعدما تم إنشاؤه بشكل رسمي لأول مرة فى تاريخ النادى، حيث سبق وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى السماوى على "تويتر"قائلة، "السيدات والسادة.. يسعدنا الإعلان عن فريق بيراميدز لكرة القدم للسيدات".

وتكون فريق كرة القدم للسيدات، وحرص كل من شريف إكرامى وعبد الله السعيد لاعبا الفريق الكروى الأول، على دعم السيدات والتقط معهن صورة تذكارية فى ملعب الدفاع الجوى.



فريق سيدات بيراميدز

وكان بيراميدز تعادل مع إنبى 1/ 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى، وخطف رفيق كابو مهاجم فريق إنبى، هدف التعادل في الدقيقة 57، مستغلا خطأ مدافع بيراميدز في إعادة الكرة لأحمد الشناوى، ليخطف الكرة ويضعها في شباك الفريق السماوى في الدقيقة 57، ليتعادل إنبى مع بيراميدز 1 /1.

بهذه النتيجة، تقاسم فريقا بيراميدز وإنبى نقاط المباراة في هذه الجولة، ليحتل فريق بيراميدز المركز السابع بنقطة واحدة حتى الآن، بينما احتل إنبى المركز الرابع بنفس النقطة.