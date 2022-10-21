شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم فى التدريبات الجماعية.. وتعليمات خاصة لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعى، بعدما أدى تدريبات تأهيلية فى مران الأمس.

وخاض عواد مرانا تأهيليا أمس فى صالة الجيمانيزيوم، بجانب تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بسبب الإجهاد، وانتظم محمد عواد فى تدريبات الحراس برفقة زملائه محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

كما وجه البرتغالي فيريرا تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، وعقد فيريرا جلسة سريعة مع "شيكابالا" فى حضور حسني خطاب مترجم الفريق ووجه له الإشادة على أدائه خلال مباراة سموحة الماضية.

وطالب فيريرا من قائد الزمالك بالاستمرار على نفس الأداء وتقديم صورة جيدة عندما يشارك في أي وقت، ومنحه بعض التعليمات الفنية في المران.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.