شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منطقة جبلية سبب إطلاق "ذئاب الجبل" على المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر لقب ذئاب الجبل من الألقاب الشهيرة فى الكرة المصرية، وأطلق على فريق المقاولون العرب، نظرا لوجود النادى فى منطقة جبلية بمدينة نصر عام 1978.

ويعد نادى المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية بعد الأهلي والزمالك تتويجا بالبطولات فى مصر، رغم نشأة النادى عام 1973، إذ كان المهندس حسين عثمان هو صاحب فكرة إنشائه، وهو أول رئيس لنادى المقاولون العرب، ويشغل النادى مساحة 70 فدانا على هضبة مرتفعة بمنطقة الجبل الأخضر، بطريق النصر بحى مدينة نصر.

ونجح المقاولون العرب فى التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، أعوام 1982، 1983، 1996، كما حصل على المركز الثاني فى كأس العرب أبطال الكؤوس 1991.

كما فاز المقاولون ببطولة الدوري العام مرة واحدة فى تاريخه، موسم 1982–1983 علاوة على حصد ذئاب الجبل بطولة كأس مصر 3 مرات 1990، 1995، 2004، وكانت آخرها عندما كان يتولى المعلم حسن شحاتة قيادة المقاولون بعد الفوز على الأهلي فى النهائي.

وحقق المقاولون لقب كأس السوبر المصري مرة واحدة عام 2004، تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني بعد الفوز على الزمالك فى النهائي.