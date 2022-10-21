شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه رسالة قوية للاعبى الزمالك ويطالبهم بعدم التأثر بالغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة قوية للاعبى الفريق، خلال مران اليوم الجمعة الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأكد المدير الفني للاعبين على ضرورة الاستعداد بقوة للمباريات المقبلة فى ظل أهميتها، وشدد على ضرورة التركيز الفترة الحالية قبل مباراة سيراميكا المقبلة فى الدوري.

وأوضح فيريرا أن الزمالك يمتلك المجموعة الأفضل من اللاعبين وليس عليهم التأثر بأى غيابات فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويفاضل فيريرا بين البنينى سامسون إكينولا والتونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة خط هجوم الفريق أمام فريق سيراميكا، ونجح سامسون فى خطف الأنظار خلال الدقائق البسيطة التى لعبها مع الفريق فى مباراة سموحة، واستطاع تأمين فوز الزمالك بإحرازه الهدف الثانى من مراوغة رائعة للمدافع، ما جعل فيريرا يدرس الدفع به بشكل أساسى فى مباراة سيراميكا المقبلة، على حساب سيف الدين الجزيرى، للاستفادة من سرعة البنينى وقدراته التهديفية لحسم المباريات المقبلة.