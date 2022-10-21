«ازداد الألم في ركبتي سوءًا» .. إعتزال نجم الكرة الفرنسي «ريبيري»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النجم السابق لمنتخب فرنسا وبايرن ميونيخ فرانك ريبيري رسميا نهاية مسيرته الاحترافية عن عمر يناهز 39 عاما ، بسبب آلام الركبة المستمرة ، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريبيري الذي كان يلعب منذ صيف 2021 في ساليرنيتانا ، في الدرجة الأولى الإيطالية: "لقد ازداد الألم في ركبتي سوءًا وأصبح الأطباء جديون في ذلك: لم يعد لدي خيار ، يجب أن أتوقف عن اللعب. لذلك يجب أن أنهي مسيرتي كلاعب محترف"

ريبيري ، الذي كان قد اشتهر خلال كأس العالم 2006 إذ دفع بالمنتخب الفرنسي في الثمن النهائي إلى الفوز ضد إسبانيا (3-1) ، أنهى 22 عامًا من حياته المهنية ، كان ذروتها في موسم 2012-2013 مع بايرن ميونيخ ، مسجلا خلالها ثلاثية من بطولة كأس دوري أبطال أوروبا .

كما اقترب أيضا من الحصول على الكرة الذهبية في نهاية ذلك الموسم.

كما أضاف فرانك ريبيري في الفيديو المذاع على إنستغرام وتويتر "إنها نهاية فصل جميل في حياتي" ،وبذلك يعلن رسميا تقاعده الذي أعلنته وسائل الإعلام قبل أسابيع قليلة.