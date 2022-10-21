شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعبى الفراعنة ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 30 اكتوبر الجارى والتي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 164 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدرب وإداري.

وتشارك مصر بعدد 44 لاعب ولاعبة في 10 أوزان مختلفة للرجال و10 للسيدات.

وأعلن ماهر عزت المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم بالبطولة وهم كل من..

عادل الحوت ميزان 49 ك ، طه عادل ميزان 54 ك ، أشرف وجيه ميزان 54 ك، شريف عثمان ميزان 59 ك، محمد المنياوي ميزان 59 ك، حسام الجعفري ميزان 65 ك، شعبان يحيي ميزان 72 ك، محمود صبري ميزان 72 ك، متولي مطحنة ميزان 80ك، محمد علي شكر ميزان 80 ك، محمد شعبان ميزان 88 ك، هاني عبد الهادي ميزان 97 ك، عبد الباسط بسيوني ميزان97 ك، معتز سمير ميزان 107 ك، محمد السيد ميزان 107 ك، عمرو فاروق ميزان +107 ك،محمد فتحي ميزان 49 ك، عبد الرحمن أيمن ميزان 49 ك، هادي صموائيل ميزان 54 ك، هاشم يوسف ميزان 65 ك، محمد عربي السيد ميزان 72، إسلام عاشور ميزان 80 ك، رياض علاء ميزان 88 ك، مروان مصطفى ميزان 107ك، عمار ابو زيد ميزان +10، حسام أمين ميزان 72 ك، حسام عمر ميزان 107ك، يوسف إبراهيم ميزان 59 ك، إيناس الجبالي ميزان 41 ك، زينب خليفة ميزان 41 ك، ريحاب أحمد رضوان ميزان 50 ك، صباح عبد الفتاح ميزان55 ك، فاطمة محمد محروس ميزان 61، أميمة عمر حسن ميزان 61 ك، فاطمة عمر ميزان 67 ك، جيهان غريب ميزان 67 ك، صفاء ابراهيم ميزان 73، أمل محمود حنفي ميزان 79 ك، راندا تاج الدين ميزان 86 ك، نادية محمد فكري ميزان + 86 ك، أماني ابراهيم الدسوقي ميزان +86 ك، رانيا المرشدي ميزان 86 ك، إيمان مبروك ابراهيم ميزان 50 ك، هاجر مصطفى ميزان 79 ك.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول كلًا من ماهر عزت صادق مديرً فنيًا، وعبد المنعم صلاح مدربًا وهاني محمود مدربًا.

بينما يضم الجهاز الفني للناشئين كلًا من محمد عزت متولي مديرًا فنيًا، مصطفى فضلون علي مدربًا، مصطفى عبد العزيز مدربًا.

ويتكون الجهاز الطبي من :ـ عمرو قاسم أخصائي علاج طبيعي، حسن معوض وهناء علي مدلكين.

وتسعي اللجنة لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في هذه البطولة لدورة باريس البارالمبية 2024 ، واعتماد نواة المنتخب القومي لدورة لوس أنجلوس 2028.

ويشارك في التحكيم من مصر 8 حكام محليين بالإضافة إلى 3 حكام دوليين.

وهذه البطولة تأتي في إطار تنظيم اللجنة للبطولات الدولية بعد توقف دام 12 عاما.