شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحرس تدعم أحمد أيوب بعد الهزيمة أمام فيوتشر فى افتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالمستوي اللائق والشكل المتميز الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة مدربه أحمد أيوب رغم خسارته بثنائية أمام فريق فيوتشير، وطالب مجلس الإدارة اللاعبين بمواصلة خوض المباريات القادمة بنفس هذا الأداء الكبير.

ويرى مجلس الإدارة أن فريق الحرس فاجأ جميع المتابعين خلال مباراته في بداية انطلاق الدوري الممتاز، من خلال الظهور بمستوي عال رغم الفروق الفردية والمالية مع نادي فيوتشير، حيث كان ندا قويًا بفضل المجهود الكبير والتميز الذي بذله المدير الفني وجهازه المعاون، وهو ما يؤكد أن الفريق لن يكون صيدا سهلا، حيث نجح أيوب في اظهار قدرته التدريبية وأسلوب لعبه الهجومي والدفاعي المتميز باظهار هويه للفريق وهو ما أشاد به المحللين عقب نهاية المباراةً..

وخاض الفريق مباراته أمس بأكثر من 9 لاعبين شباب لاول مره يشاركون في منافسات الدوري الممتاز، فيما أكد أحمد أيوب المدير الفني، أنه رغم حزنه على ضياع نقاط المباراة الا انه سعيد بالاشادات التي تلقاها بشكل الفريق وبالشخصية التي حاول ان يظهرها فريقه، مؤكدا أنه راض عن اداء لاعبيه ومحاولاتهم في مجاراة فريق كبير ومنظم ويضم عناصر متميزة سواء في الملعب او علي دكة البدلاء.

وقال أيوب، إن الفريق كان بامكانه التسجيل والتوفيق، ولكنه يلتمس للاعبيه العذر، على اعتبار أن هناك عناصر كثيرة لم يشاركوا في الدوري الممتاز من قبل، وأيضا عدم اكتمال لياقة العناصر الأخرى التي أنضمت للفريق، مضيفا أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف المطلوبة بإعادة تكوين فريق جديد للحرس وإعادة الكرة الجميلة مع الحفاظ على حظوظ الفريق بالبقاء في الدوري الممتاز واكتساب خبرات اللعب مع الكبار.