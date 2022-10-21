شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعي وفاة محمد عبد الحليم نجم الفريق في فترة الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة لاعب النادي خلال فترة الستينيات، محمد عبد الحليم، والذي تولى لسنوات وسنوات منصب مدير شئون المقر بالنادي المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

انتظم اليوم الجمعة، النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المصري قد استأنف تدريباته الأربعاء الماضي بدون راحة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، عقب الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة في افتتاح مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64، على استاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري