شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 21 / 10 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت عبر موقع ”الخليج 365”، ونستعرضها فى السطور التالية..

اتحاد الكرة يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر بالإمارات

يتحمل اتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك مساء الجمعة المقبل بالإمارات

الإسماعيلى يترقب وصول البطاقة الدولية المؤقتة لفراس شواط اليوم

يترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو وصول البطاقة الدولية المؤقتة للتونسى فراس شواط مهاجم الفريق اليوم الجمعة من أجل المشاركة مع الدراويش بداية من مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى والمقرر لها الاثنين المقبل.

مفاضلة بين سامسون وسيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

يفاضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، بين البنينى سامسون إكينولا والتونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة خط هجوم الفريق أمام فريق سيراميكا فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة فى الجيم، فى مران الفريق الذى أُقيم صباح اليوم، الجمعة، باستاد مختار التتش قبل استكمال باقى فقرات المران فى الملعب وفقا للبرنامج الذى وضعه أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

اختتمت منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام بمواجهة مثيرة بين الطلائع والداخلية انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في أسبوع كروي بالدرجة الأولى مع عودة دوري الأضواء والشهرة في نسخته الجديدة والتي تحمل رقم 64 في تاريخ المسابقة.

كشف مصدر مقرب من الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، أن المدرب أبدى غضبه من رحيل حسنى عبد ربه مدير الكرة بالدراويش عن منصبه، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة يحيى الكومى.

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.