شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي تصل إيسواتيني بعد 12 ساعة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى إيسواتيني ظهر اليوم بعد 12 ساعة طيران مباشر، باستثناء ترانزيت فى أسوان للتزود بالوقود، استعداداً لخوض مباراته أمام إيسواتيني المقرر لها بعد غد الأحد فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي قد غادرت منتصف ليلة أمس من مطار القاهرة ويرأس البعثة الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، واستقبل البعثة فى مطار إيسواتيني شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الذى سبق البعثة منذ يومين، وتم إنهاء إجراءات الخروج من المطار بعدما تقدم الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب بنتائج المسحات التى أجريت للفريق بالقاهرة وكانت كلها سلبية.