شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمنتخب الكرة الشاطئية قبل مواجهة مدغشقر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف الدكتور ماجد هانى رئيس الجهاز الطبى قبل مواجهة منتخب مدغشقر غداً فى المباراة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في موزمبيق. ويخوض منتخب مصر مواجهته الأولى أمام مدغشقر فى الثالثة والنصف عصر غد بمدينة ڤيلانكولوس. ويرأس بعثة المنتخب فى موزمبيق محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية. وتضم قائمة المنتخب كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبدالرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طةو وحسام باولو وإسماعيل بهجت.