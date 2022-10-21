شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعادلات ونتيجة سلبية.. نتائج الجولة الأولى فى الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام بمواجهة مثيرة بين الطلائع والداخلية انتهت بالتعادل السلبي فى أسبوع كروي بالدرجة الأولى مع عودة دوري الأضواء والشهرة فى نسخته الجديدة والتى تحمل رقم 64 فى تاريخ المسابقة.

وتصدر فريق سيراميكا جدول مسابقة الدوري العام بفارق الأهدف، بعد ثلاثية الفريق فى شباك المصري، وجاء فيوتشر فى المركز الثاني بعد فوزه بثنائية نظيفة خارج ملعبه، يليه الزمالك فى المركز الثالث بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، ويحل الأهلي فى المركز الرابع بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف، ثم الاتحاد السكندرى الذى فاز خارج ملعبه بهدف نظيف أيضاً.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي:

أسوان والاتحاد السكندري (0ـ1)

البنك الأهلي وفاركو (1ـ1)

المصري وسيراميكا (0ـ3)

الإسماعيلي والأهلي (0ـ1)

إنبي وبيراميدز (1ـ1)

الزمالك وسموحة (2 ـ 0)

المقاولون العرب وغزل المحلة (1ـ1)

حرس الحدود وفيوتشر (0ـ2)

الداخلية وطلائع الجيش (0ـ0)