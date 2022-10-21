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كل ما تريد معرفته عن حصاد الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - انتهت الجولة الأولى من بطولة أمس، الخميس، بإقامة 3 مباريات ليُسدل الستار على "ضربة البداية" للنسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري التى تحمل رقم 64، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات والإحصائيات بالجولة الأولى..

 

س: ما هي نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري؟

ج: جاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي:

أسوان والاتحاد السكندري (0ـ1)

البنك الأهلي وفاركو (1ـ1)

المصري وسيراميكا (0ـ3)

الإسماعيلي والأهلي (0ـ1)

 إنبي وبيراميدز (1ـ1)

الزمالك وسموحة (2 ـ 0)

المقاولون العرب وغزل المحلة (1ـ1)

حرس الحدود وفيوتشر (0ـ2)

الداخلية وطلائع الجيش (0ـ0)

 

س:ما هو عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة الأولى؟

ج:  شهدت الجولة الأولى 15 هدفاً.

 

س: من هم أفضل لاعبين فى انطلاق الدوري هذا الموسم؟

ج: حصد 9 لاعبين لقب الأفضل فى هذه الجولة وهم كالتالي:

أكرم توفيق "الأهلي"

 مهند لاشين "فيوتشر"

 أحمد الشيخ "غزل المحلة"

أحمد مصطفى "سموحة"

 مصطفى فتحي "بيراميدز"

 أوستين أموتو "الاتحاد السكندري"

 كريم بامبو "البنك الأهلي"

 ميدو جابر "سيراميكا"

 كريستوفر جون "الداخلية"

 

س:ما هو عدد الإنذارات فى هذه الجولة؟

ج:جاء ترتيب الإنذارت فى هذه الجولة كالتالى:

1ـ أسوان: إنذارين

2ـ الاتحاد السكندرى: إنذارين

3ـ البنك الأهلي: 3 إنذارات

4ـ فاركو: إنذارين

5ـ المصري: إنذارين

6ـ سيراميكا: دون كورت صفراء

7ـ الزمالك: دون كروت صفراء

8ـ الإسماعيلي: إنذار واحد

9ـ الأهلي: إنذارين وكارت أحمر

10ـ إنبي: إنذارين

11ـ بيراميدز: إنذارين

12ـ سموحة: 4 إنذارات

13ـ المقاولون العرب: إنذارين

14ـ غزل المحلة: إنذار واحد

15ـ فيوتشر: إنذارين

16ـ حرس الحدود: 3 إنذارات

17ـ الطلائع: 3 إنذارات

18ـ الداخلية: إنذار واحد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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