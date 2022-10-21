شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حصاد الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري أمس، الخميس، بإقامة 3 مباريات ليُسدل الستار على "ضربة البداية" للنسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري التى تحمل رقم 64، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات والإحصائيات بالجولة الأولى..
س: ما هي نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري؟
ج: جاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي:
أسوان والاتحاد السكندري (0ـ1)
البنك الأهلي وفاركو (1ـ1)
المصري وسيراميكا (0ـ3)
الإسماعيلي والأهلي (0ـ1)
إنبي وبيراميدز (1ـ1)
الزمالك وسموحة (2 ـ 0)
المقاولون العرب وغزل المحلة (1ـ1)
حرس الحدود وفيوتشر (0ـ2)
الداخلية وطلائع الجيش (0ـ0)
س:ما هو عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة الأولى؟
ج: شهدت الجولة الأولى 15 هدفاً.
س: من هم أفضل لاعبين فى انطلاق الدوري هذا الموسم؟
ج: حصد 9 لاعبين لقب الأفضل فى هذه الجولة وهم كالتالي:
أكرم توفيق "الأهلي"
مهند لاشين "فيوتشر"
أحمد الشيخ "غزل المحلة"
أحمد مصطفى "سموحة"
مصطفى فتحي "بيراميدز"
أوستين أموتو "الاتحاد السكندري"
كريم بامبو "البنك الأهلي"
ميدو جابر "سيراميكا"
كريستوفر جون "الداخلية"
س:ما هو عدد الإنذارات فى هذه الجولة؟
ج:جاء ترتيب الإنذارت فى هذه الجولة كالتالى:
1ـ أسوان: إنذارين
2ـ الاتحاد السكندرى: إنذارين
3ـ البنك الأهلي: 3 إنذارات
4ـ فاركو: إنذارين
5ـ المصري: إنذارين
6ـ سيراميكا: دون كورت صفراء
7ـ الزمالك: دون كروت صفراء
8ـ الإسماعيلي: إنذار واحد
9ـ الأهلي: إنذارين وكارت أحمر
10ـ إنبي: إنذارين
11ـ بيراميدز: إنذارين
12ـ سموحة: 4 إنذارات
13ـ المقاولون العرب: إنذارين
14ـ غزل المحلة: إنذار واحد
15ـ فيوتشر: إنذارين
16ـ حرس الحدود: 3 إنذارات
17ـ الطلائع: 3 إنذارات
18ـ الداخلية: إنذار واحد