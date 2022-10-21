شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سيراميكا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بهدفين في الجولة الأولى، وتوج الفارس الابيض بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا في الخامسة عصر الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

9 صفقات تدعم الزمالك فى انطلاقة الدوري

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي ومحمد صبحى.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.