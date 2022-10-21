شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يطلب عودة لاعبه من منتخب الشاطئية قبل مواجهة مدغشقر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة قوية تلقاها منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قبل مواجهة مدغشقر غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا فى موزمبيق، بعدما هدد نادى إيسترين كومباني، وتحديدا باسم عادل عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على قطاع الكرة الحسينى طه قائد الفريق بتوقيع عقوبات وخصومات مالية كبيرة بسبب سفره مع منتخب مصر للكرة الشاطئية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى موزمبيق.

ولم يكتف النادى برسائل التهديد للاعب، بل طالب المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومباني اللاعب بترك المنتخب الوطني ومغادرة البعثة الموجودة حالياً فى موزمبيق أو الوقوع تحت طائلة الخصومات والعقوبات.

وأثار موقف نادى إيسترن كومباني غضب الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، خاصة أنه تم إرسال استدعاء رسمى للاعب من اتحاد الكرة، ووصل الاستدعاء بالفعل لإدارة نادي إيسترين كومباني قبل سفر المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الأفريقية، كما أنها بطولة رسمية وليست ودية، ما يعنى أحقية المنتخب فى ضم اللاعب.