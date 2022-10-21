شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحيل حسنى عبد ربه وإلغاء منصب مدير الكرة بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، كواليس رحيل حسنى عبد ربه مدير الكرة بالدراويش من منصبه، وذلك خلال اجتماع المدير الفنى مع مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة يحيى الكومى.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جاريدو تحدث عن موقفه من رحيل حسنى عبد ربه، وفى النهاية لا يملك فرض رأيه على المجلس، ويرتبط بتعاقد مع النادى، ولكن حرص خلال الاجتماع مع المجلس على الاستفسار عن مصير عودة حسنى عبد ربه للفريق من عدمه فى ظل اقتناعه التام بدوره فى الجهاز".

وأضاف المصدر، "جاريدو اتفق مع مجلس الإسماعيلى على إلغاء منصب مدير الكرة وعدم تعيين أى شخص آخر بديلا للقيصر، وهو ما امتثل له المجلس ليعلن يحيى الكومى إلغاء منصب مدير الكرة فى القلعة الصفراء بعد الإعلان الرسمى عن توجيه الشكر للقيصر".

ورفض يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التعليق على تصريحات حسني عبد ربه مدير الكرة السابق بالنادي، وذلك بعدما وجهت الإدارة الشكر إليه. وقال الكومي عبر برنامج "ملعب أون تايم"، "أتمنى لحسني كل التوفيق نشكره هو نجم في كرة القدم، وليس لدي تعليق على كلامه، اليوم اتفقنا أنه لا داعي لوجود مدير كرة وألغينا هذا المنصب، وسيقوم جاريدو بهذه المهة، وحسني عبد ربه لا علاقة له بملابس الفريق".

وأضاف، "الإسماعيلي ظهر بشكل جيد أمام الأهلي، كان هدفنا بناء فريق قوي هذا ما حدث ونتمنى البناء عليه، عمرو الحلواني ودونجا حصلا على رفض على الشيكات لأنهما رحلا عن النادي، وكان الطبيعي أن يتنازلا عن المستحقات بعد رحيل، ولا صحة لما تردد عن عدم وجود رصيد للشيكات التي وقعتها الإدارة لبعض اللاعبين".

وواصل: "نصيحة أخوية لحسني عبد ربه أن يأخذ جانب الإسماعيلي ومصلحة النادي، وإقالته تمت بإجماع مجلس الإدارة".