الداخلية لمصراوي: خاطبنا الرابطة لخوض مبارياتنا على ملعب الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال اللواء عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، إنهم خاطبوا رابطة الأندية المحترفة اليوم الجمعة؛ لخوض مبارياتهم في الدوري على ملعب الشرطة.

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إلى أنهم سيستثنوا مباراتي الأهلي والزمالك من حوضها على ملعب الشرطة لتقام على ملعب السويس.

وأتم دسوقي تصريحاته بقوله:"كانت هناك عدة ملحوظات على ملعب الشرطة أدت إلى رفض الطلب في البداية، وهي مشكلة بالإضاءة والكباين الخاصة بالإخراج والـ VAR، ولكننا عالجنا هذه المشاكل وأصلحنا الإضاءة وتم عمل ٥ كباين لـ VAR، والآن في انتظار الموافقة على طلبنا واللعب على ملعب الشرطة".