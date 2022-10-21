بعد 12 ساعة طيران.. بعثة المنتخب الأوليمبي تصل إسواتيني استعدادًا لمواجهة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي إلى إسواتيني، اليوم الجمعة، بعد 12 ساعة طيران مباشر وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع إسواتيني والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في ذهاب الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي قد غادرت منتصف ليلة أمس من مطار القاهرة ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب.

واستقبل البعثة فى مطار إسواتيني شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الذى سبق البعثة منذ يومين، وتم إنهاء إجراءات الخروج من المطار بعدما تقدم الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب بنتائج المسحات التى أجريت للفريق بالقاهرة وكانت كلها سلبية.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبي مباراة إسواتيني بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني.

خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر.

خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.