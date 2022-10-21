كلوب يعلن موقفه من مباراة نوتنجهام بعد الطرد أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتوقع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه بصورة طبيعية غدًا السبت في مباراة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، رغم طرده خلال مباراة القمة ضد مانشستر سيتي.

وتعرض كلوب للطرد من مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

لكنه تواجد بشكل طبيعي على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة وست هام يونايتد التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويرجع السبب إلى أن الاتحاد الإنجليزي اتهم كلوب بسوء السلوك، ومنح المدرب الألماني الفرصة حتى اليوم الجمعة لتقديم طعن.

ويحل ليفربول ضيفًا على نوتنجهام فورست بملعب "سيتي جراوند" ظهر غدٍ ضمن الجولة الـ13 من بريميرليج.

وبسؤاله عن موقفه في مباراة الغد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، رد كلوب "لا يمكنني اتخاذ أي قرارات، نحن فقط نتابع الإجراءات، حتى هذه اللحظة، أتوقع أن أكون على مقاعد البدلاء غدًا، لكني لست متأكدًا بنسبة 100%".

وسئل كلوب عن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا مساء أمس الخميس، فقال "أنا متأكد من أنه سيعود من ذلك، أعرفه منذ 7 سنوات، تحدثنا اليوم لكن لم نتعمق أو نطيل الحديث، يمكنني أن أتخيل أنه أمر محبط بالنسبة له بسبب الطموح الذي كان لديه والأشياء التي أراد تحقيقها مع أستون فيلا".

وأعلن أستون فيلا إقالة جيرارد مساء أمس عقب الخسارة من فولهام.

وعن داروين نونيز، مهاجم ليفربول، أوضح كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "نونيز هو أحد الحالات التي نحتاج إلى إلقاء نظرة عليها، لأنه لم يصب بأذى، لكنه شعر بشيء، ولا أعرف ما إذا كان لايزال يشعر حتى اليوم، ولا أعرف ماذا سيخبرني الطاقم الطبي، على أية حال سنرى".