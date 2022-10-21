من يواجه الأهلي في السوبر في حال انسحاب الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم السفر إلى الإمارات بسبب الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية.

وقال مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر قناة ناديه "يا يعقوب السعدي لو أنت اللي هتغطي السوبر أحنا مش هنروح".

ورد مصدر من اتحاد الكرة ليلا كورة من اللائحة التي تنص على خوض وصيف الدوري السوبر في حالة انسحاب البطل وفي حالة أن بطل أو وصيف الكأس هو ثاني الترتيب في الجدول يلعب صاحب المركز الثالث.

وجمع الزمالك بين الدوري قبل الماضي وبطولة الكأس وجاء الأهلي وصيفا في البطولتين ثم جاء بيراميدز في المركز الثالث في الدوري وهو النادي الذي يحق له خوض السوبر - لائحيا- في حالة انسحاب النادي الأبيض.

واستبعد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته استبعاد الزمالك من البطولة مشددا على أن هناك جوانب أخرى تسويقية وعقوبات ضخمة قد تطال النادي نتيجة للخسائر خاصة عقب بيع التذاكر وحقوق المباراة .

ويستضيف ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.