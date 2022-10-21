لماذا عقدت الجمعية العمومية للزمالك رغم إعلان تأجيلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد

أوضح مصدر بوزارة الشباب والرياضة موقف الجمعية العمومية للزمالك وعقدها صباح اليوم الجمعة رغم إعلان النادي الأبيض الأربعاء الماضي تأجيلها.

وتوجه موظفو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى مقر نادي الزمالك، صباح اليوم من أجل الإشراف على الجمعية العمومية، المقررة التي أعلن عنها الزمالك سابقًا.

وقال المصدر ليلا كورة إن الجمعية العمومية التي تم تأجيلها هي الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها نادي الزمالك في نفس توقيت الجمعية العمومية العادية.

وأضاف المصدر الذي اعتذر عن عدم ذكر اسمه أن الجمعية العمومية العادية في موعدها وتسير بصورة طبيعية.

وتلقى الزمالك إخطارا من مديرية الشباب والرياضة الأربعاء الماضي بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي تم الدعوة إليها لعرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.

وجاء سبب التأجيل لحين صدور التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية العديد من البنود، أهمها: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات و اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وكذلك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء، وتفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع إحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، وستاد نادي الزمالك.