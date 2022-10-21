الأهلي يعلن ثاني الرعاة بعقد لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" لمدة أربع سنوات قادمة "الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي".

وقال النادي الأهلي في بيانه اليوم الجمعة الذي نشرهع على الموقع الرسمي للنادي: جاءت هذه الخطوة الناجحة ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراكة مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة.. وذلك بالتعاون والتنسيق المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي."

وتابع الأهلي: "يسعى النادي الأهلي من خلال هذا التعاقد إلى تعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية والبنية التحتية."

واختتم: "في المقابل يهدف بنك أبو ظبي الأول مصر الذي حقق نجاحات رائعة على مدار السنوات الماضية إلى استثمار شعبية النادي الأهلي وأرقامه القياسية للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية من العملاء."

جاء الإعلان عن تعاقد الأهلي مع بنك أبو ظبي الأول مصر، عقب ساعات من التعاقد مع اتصالات مصر أول الرعاة خلال السنوات الأربعة المقبلة، إذ أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي بأن قيمة العقد تصل إلى 15% أكثر من اجمال عقود رعاية الأهلي المنتهية.