الامارات | وائل عرقجي يعود إلى الرياضي بيروت بعقد كبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الرياضي بيروت في بيان صحافي عن عودة نجم كرة السلة وأفضل لاعبي آسيا، وائل عرقجي، إلى صفوفه قادماً من الجهراء الكويتي. وأشارت تقارير صحافية لبنانية، إلى أن قيمة العقد الممتد لثلاثة سنوات، تتخطى حاجز المليون دولار، نظراً لقيمة اللاعب على الساحة الآسيوية، بجانب دخول العديد من الأندية في محاولات جادة للظفر بخدماته مقابل عروض مالية ضخمة من أبرزها بيروت اللبناني والكويت الكويتي. وقال موقع "الأخبار" اللبنانية: مدة عقد عرقجي يمتد إلى ثلاثة سنوات، بعد فترة احترافية في الخارج أخرها مع الجهراء الكويتي".

وأضاف الموقع أن" قيمة العقد تصل إلى أكثر من مليون دولار، لتشكل الصفقة إضافة قوية لنادي الرياضي للموسم الجديد، خصوصاً أن عرقجي سبق أن حقق مع الرياضي قبل عامين لقب بطولة الدوري، ثم عاد وأحرز اللقب مع نادي بيروت للموسم الماضي على حساب الرياضي في سلسلة نهائي امتدت لسبعة مباريات".

يذكر أن عرقجي (28 سنة) خاض العديد من التجارب الاحترافية، في قطر، وتونس، والكويت، كما شارك في التجارب الصيفية لأندية الدوري الأميركي للمحترفين، وبرز بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما قاد منتخب لبنان للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في سبتمبر من العام المقبل في كل من اليابان والفيليبين وإندونسيا، كما كمان لعرقجي فضل كبير في حلول منتخب بلاده في مركز وصافة البطولة الآسيوية الأخيرة لكرة السلة، خلف منتخب أستراليا المتوج باللقب.