شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تتأهل لدور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فى مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شهد سامي، لاعبة منتخب التايكوندو، فى التأهل لمنافسات دور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو التى تقام بمانشستر فئة G6 بعد فوزها على لاعبة كندا 2-1.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة 7 لاعبين، 4 أولاد و3 بنات، وهم: أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك، شهد سامى، ميسون ايهاب، بالإضافة إلى آية شحاتة.

والجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدربا عاما، ومحمد مجدى مدربا، ومحمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الأول.