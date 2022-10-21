شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى يتحدث عن مواجهة الأهلى ودور الجماهير أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة الحمدان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بمستوى محمد فوزى حارس المرمي بعد الذود عن مرماه بأكثر من فرصة محققة خلال مواجهة الأهلى.

وتلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال الحمدان، ”محمد فوزي أراه حارسا مميزا للغاية، وقابلا للتطور بشكل سريع، ومع الوقت أتوقع أن يكون له تواجد ضمن صفوف المنتخب الوطنى".

وأضاف مدرب الحراس، "مواجهة الأهلى كانت قمة دون شك، وحرصنا على القتال فى الملعب، وقدمنا لقاءً جيداً والفريق يتطور، لاسيما فى ظل إبرام عدد كبير من الصفقات الجديدة والتى تحتاج للوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية بجانب الانسجام مع باقى عناصر الفريق".

وأنهى تصريحاته قائلا، "أتمنى من الجماهير مؤازرة ودعم اللاعبين بهدف تحقيق مسيرة الانتصارات اعتباراً من مواجهة غزل المحلة".